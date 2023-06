Bac 2023 : 3 conseils pour réussir son grand oral

L'épreuve du grand oral du bac approche à grands pas. Les candidats du baccalauréat 2023 vont être convoqués du lundi 19 au vendredi 30 juin prochains. Souvent source de stress pour les candidats, cette épreuve compte pour 10% de la note finale en voie générale et 14% en voie technologique. Les élèves disposent d'une durée totale de 40 minutes qui comprend 20 minutes de préparation puis 20 minutes devant un jury.

Les candidats arrivent donc avec deux questions, et le jury en sélectionne une. À l’issue du temps de préparation, l'épreuve se décompose en plusieurs temps. Pendant 5 minutes, le candidat expose les motivations qui l’ont conduit à choisir cette question, puis présente la réponse qu’il a élaborée.



Ensuite, durant 10 minutes, le jury et le candidat échangent. L'occasion pour les jurés de pousser le candidat à argumenter. L'épreuve s'achève par 5 minutes de présentation du projet d'orientation du candidat.

À savoir que l'épreuve est notée sur 20 points. Pour les candidats de la voie générale, le coefficient du grand oral est de 10 (sur 100), indique l'Éducation nationale. Le coefficient est de 14 pour les filières technologiques.



1. S'entraîner

Une des clés de la réussite, comme pour tout, c’est l’entraînement. Il y a plusieurs façons de vous entraîner. Vous pouvez le faire seul, avec un chronomètre, pour être sûr d’être dans le temps imparti. Ou bien, présentez votre exposé à des amis, votre professeur ou des membres de votre entourage novices sur la thématique. Ils pourront spontanément réagir et identifier les points qui pourraient soulever des interrogations. Et enfin, ne négligez pas les oraux blancs, l’aide de vos professeurs ainsi que celle de vos camarades de classe.

La veille, pensez également à préparer votre convocation, votre pièce d'identité, une bouteille d'eau pour le temps de préparation et, bien évidemment, la liste de vos deux questions problématisées. Pour être le plus à l'aise le Jour J et faire bonne impression auprès des examinateurs, n'hésitez pas à avoir une tenue appropriée.

2. Comment parler ?

On vous l'a peut-être dit plusieurs fois : "Vous parlez trop vite" (ou trop lentement), "vous ne parlez pas assez fort" (ou trop), "vous mâchez vos mots", etc. Si oui, sachez qu’il existe des exercices de diction afin de réguler vos allure, ton et manière de parler. Votre diction doit être claire, régulière et adaptée. Quant au volume et à la vitesse de votre voix, ils sont à réguler en fonction de ce dont vous parlez, de si vous souhaitez mettre l’accent sur quelque chose.

N'oubliez pas de prendre votre temps, tout en respectant la durée de l'épreuve. Entre deux parties de votre exposé ou entre deux idées, faites donc une petite pause pour organiser vos réponses. L'enchaînement de vos explications n’en sera que plus fluide. Gardez en tête que les professeurs ne sont pas là pour vous piéger, mais pour évaluer votre capacité à argumenter et votre maîtrise des connaissances sur le sujet développé.

3. Pensez à vous

Ce troisième point peut évoquer plusieurs choses. Bien entendu, on ne vous demande pas d’être égoïste et de ne pas considérer le jury, en revanche, lorsque vous répondez aux questions, concernant votre orientation, par exemple : n’essayez pas de répondre en fonction de "ce que le jury attend", parlez de vous, c’est le plus important.





Pour vous placer dans des conditions optimales, il est également important, dans les semaines et les jours précédant l'oral, de soigner son sommeil. Essayez de faire de la méditation si le stress vous envahit. De même, mangez correctement, buvez beaucoup d’eau et essayez d’entrecouper vos temps de révisions avec des activités que vous aimez. De nombreuses études ont par exemple prouvé que faire du sport permettait aux connaissances de se mettre en place au moment de l’activité physique.



