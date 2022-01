Bac 2022 : Parcoursup chamboulé par le report des épreuves de spécialité

La crise sanitaire n'a pas fini de perturber les élèves en classe de Terminale. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce vendredi 28 janvier que les épreuves écrites de spécialité, initialement prévues du 14 au 16 mars, allaient être reportées au 11, 12 et 13 mai. Un nouveau programme qui chamboule la dernière année des lycéens.

Depuis la nouvelle réforme du Baccalauréat, la plateforme d'orientation prend notamment en compte le résultat des épreuves de spécialités. Ces dernières étant reportées de deux mois, elles ne rentrent plus dans la phase d'inscription à Parcoursup, qui se termine le 29 mars. Les notes ne seront donc pas comptabilisées.

Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale précise les nouvelles modalités. "En lieu et place des notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites de spécialité, seront remontées dans la procédure d’orientation dans l’enseignement supérieur les moyennes obtenues par les candidats dans ces enseignements sur les trois trimestres de la classe de première et les deux premiers trimestres de la classe terminale". Ainsi, les résultats de ces épreuves sont remplacées par les moyennes obtenues dans ces matières en classe de Première et lors des deux premiers trimestres de Terminale.