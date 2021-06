Bac 2021 : programme de révisions pour le français

publié le 08/06/2021 à 11:08

Rappel sur les aménagements du bac du français : pour l’oral (du 21 juin au 2 juillet), le nombre de textes est réduit à 14 en voie générale et deux textes vous seront proposés par l’examinateur, quant à l’écrit (le 17 juin), les sujets seront dédoublés. À noter que les points du programme non abordés seront exclus.

Mais comment réviser efficacement pour le bac de français ? Ce n’est pas toujours simple de s’organiser seul et surtout de savoir par où commencer…

Pour vous aider à vous organiser, RTL en partenariat avec digiSchool vous propose un programme de révisions pour les épreuves anticipées de français. De quoi vous permettre de vous lancer dans les révisions, ou de les compléter, et surtout n’oubliez pas : "Mieux vaut tard que jamais !". Alors révisez le bac de français avec RTL et digiSchool.

Quoi réviser pour la filière générale ?

Pour ce programme de révisions, on vous propose de revoir les points suivants afin de bien connaître ces notions avant de commencer à rédiger :

- Qu’est-ce que la littérature d’idée ? Révisez les principes et auteurs fondamentaux de la littérature d’idée afin d’être incollables le jour de l’épreuve.

- Les écritures narratives. Structure, récits, personnages… À quoi les écritures narratives font-elles allusion ? Maîtrisez ce sujet pour le bac de français.

- Le genre théâtral. On a tendance à réviser plus naturellement le récit, avec lequel on a plus d’affinités. En revanche, le théâtre peut être difficile pour certains. On vous conseille donc de réviser cette partie du programme pour le bac.

Concernant les œuvres au programme, on fait le point sur deux œuvres :

- Lettres persanes, Montesquieu (parcours : Le regard éloigné)

- Alcools, Apollinaire (parcours : Modernité poétique ?) avec sa fiche de lecture pour vous aider à récapituler les points importants de l’œuvre.

Quelques conseils pour les épreuves

Lors des épreuves du bac de français, tant pour l’oral que l’écrit, il n’y a pas que les connaissances qui comptent : la méthodologie, c’est aussi 50 % de la note. C’est pourquoi RTL et digiSchool vous invitent à réviser les points clés du commentaire de texte.



Ne négligez pas votre rédaction. Entraînez-vous à rédiger en évitant les répétitions et en utilisant des connecteurs logiques : cela améliorera la lisibilité de votre commentaire ou dissertation.



Concernant l’oral, il ne faut pas négliger la question de grammaire. Elle peut vous permettre de gagner des points facilement : elle est notée sur deux points. Il est préférable de traiter cette question au début de votre temps de préparation afin de ne pas l’oublier.



RTL et digiSchool vous souhaitent beaucoup de courage pour le bac de français. N’oubliez pas de vous relire lors de l’écrit, les fautes d’orthographe peuvent vous jouer des tours. Prenez le temps de réfléchir avant de répondre aux questions de votre examinateur pendant l'oral : si vous répondez trop vite, vous risquez d’omettre des informations ou de dire des bêtises. C’est la dernière ligne droite, ne vous découragez pas !