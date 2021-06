Bac 2021 : programme de révision pour la philosophie

publié le 07/06/2021 à 11:04

Le bac de philo aura lieu le 17 juin 2021. À la suite des aménagements prévus par le gouvernement, vous aurez quatre sujets au choix portant chacun sur des notions différentes du programme : un sujet d’explication de texte philosophique et trois sujets de dissertation.

Révisez les notions du programme comme la méthodologie chaque jour et vous serez prêts et sereins le jour J. Devenir philosophe est un travail quotidien : lancez-vous ! Et n'oubliez pas qu'entre la note de votre moyenne et celle de l’épreuve du bac, ce sera la meilleure des deux notes qui sera retenue.

Pour le bac de philosophie, il vous faut maîtriser les éléments clés de chaque notion du programme. On vous invite donc à réviser les notions suivantes :

Révisions du bac de philosophie en voie générale

– Le bonheur. Il est difficile de trouver une définition objective et universelle du bonheur, mais les philosophes s’y essaient en s’appuyant tantôt sur l’expérience, tantôt sur la raison : revoyez ce qu’est le bonheur et n’oubliez pas qu’il est lié à la notion de liberté.

– Le devoir. Distinguer les devoirs communs des devoirs personnels, garder à l’esprit que le devoir est indissociable de la notion de justice, connaître Kant et l’impératif catégorique… Maîtrisez cette notion pour l’épreuve de philosophie.

– L’art. Savoir définir l’art, distinguer l’art classique de l’art contemporain, connaître les critères définissant l’œuvre d’art et la notion de beau qui est liée à l’art… Révisions générales sur cette notion.

– La science. Quelle est la spécificité du discours scientifique ? Quelles sont ses caractéristiques ? Y a-t-il une différence entre sciences naturelles et sciences humaines ? Révisez les éléments clés et ayez les réponses à ces questions.

Conseils et méthodologie pour l’épreuve de philosophie

Connaître les points clés de chaque notion du programme est fondamental pour réussir l’épreuve de philosophie du bac tout comme maîtriser la méthodologie. Elle compte pour 50 % de la note. Allier connaissances et méthodologie est la clé pour assurer le jour J.



C’est pour cela que RTL et digiSchool vous invitent à revoir les étapes à prendre en compte dans la construction de votre dissertation de philosophie. Revoyez-les et appliquez-les afin de rédiger une bonne dissertation de philosophie.



De plus, les citations doivent également faire partie de vos révisions. Il vous faut revoir le bon usage d’une citation et étudier leur sens pour les utiliser à bon escient dans votre rédaction. En effet, il ne faut pas enchaîner les citations pour montrer qu’on en connaît : il est nécessaire de les utiliser correctement. Pour chaque notion, retenez les citations les plus pertinentes à vos yeux.



Révisez chaque jour et soyez sereins le 17 juin. RTL et digiSchool vous souhaitent bon courage pour l’épreuve de philosophie du bac.