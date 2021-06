Bac 2021 : quelques outils pour réviser efficacement

publié le 06/06/2021 à 11:15

Le 17 juin, c’est le bac de philo pour les terminales et le bac de français pour les élèves de première. Vous passerez votre épreuve du grand oral entre le 21 juin au 2 juillet, et votre oral de français dès le 21 juin également. Si près du début de l'examen, les révisions doivent battre leur plein avec une organisation du travail, et une hiérarchisation des matières à aborder en fonction des lacunes éventuelles ou du calendrier.

À trois semaines du début des épreuves du bac, RTL, en partenariat avec digiSchool, vous donne les outils pour réviser efficacement votre baccalauréat. Car même si la charge de travail peut paraître importante, vous avez surtout besoin d'y voir clair et d'avoir une rigueur de travail qui vous amènera le jour de l'examen dans les meilleures conditions. Il est encore temps de s'y mettre.

Les incontournables fiches de révision

Toute l’année vous avez pris des notes et rempli des centaines de feuilles de cours. Pour optimiser vos révisions, rien de mieux que de faire des fiches synthétiques par matière et par thématique. Utilisez des couleurs, des formes, des schémas pour ne retenir que les notions clés, les dates ou encore les définitions.

Grâce à ce condensé d’informations, il vous sera bien plus facile de retenir l’essentiel. digiSchool vous donne en vidéo des astuces simples pour réaliser des fiches de révision efficaces.

Les quizz en ligne

Dans les transports en commun, dans la file d’attente de la cantine ou encore avant de regarder votre série préférée, testez vos connaissances avec des quizz. Un format de révision court et ludique pour revoir les notions incontournables.

Sur le site de Super-bac.com, vous retrouvez des quizz de philosophie et de français dans toutes les grandes thématiques du programme officiel. Des quizz accompagnés de toutes les explications nécessaires pour bien comprendre et retenir les notions clés. Challengez aussi vos amis à faire un sans faute !

Les sujets corrigés du bac 2021 des centres étrangers

Vous ne le savez peut-être pas, mais les lycéens des centres étrangers passent les épreuves du baccalauréat avant les candidats de métropole. Une aubaine donc pour réviser avec les sujets du bac 2021 tombés en Amérique du Nord ou encore au Liban. À Washington par exemple, les candidats ont été amenés à réfléchir sur les sujets suivants : les vérités scientifiques sont-elles définitives ? La nature est-elle injuste ? ou encore L’art est-il l’affaire des seuls spécialistes ?

Grâce aux sujets corrigés réalisés par digiSchool, découvrez les grandes notions attendues dans les réponses à ces dissertations. Et vous, qu'auriez-vous répondu ?

Révisez en groupe

Parce que qu’il n’est pas toujours facile de se motiver à réviser tout seul, pourquoi ne pas le faire en groupe ? Avec deux ou trois amis, programmez-vous des sessions de révision sur une thématique donnée et balayez tous les chapitres du programme. Avec les quizz par exemple, ou en utilisant les annales du bac des années précédentes.



À plusieurs, vous pourrez reformuler, vous contredire et vérifier vos prises de notes respectives … de quoi étoffer vos connaissances. Et si vous devez vous mettre d’accord sur une grande notion du programme, retrouvez les fiches de cours en ligne de digiSchool en philo ou en français.



Des lives de révisions sur YouTube sont également organisés avec des professeurs avant les épreuves. L’occasion d’y revoir les notions clés du programme, et surtout de poser vos questions. L’explication d’une notion avec de nouveaux mots ou une nouvelle approche par un autre professeur permet souvent de débloquer une incompréhension.



Avec ces outils pour réviser le bac 2021, vous avez toutes les cartes en main pour diversifier votre manière de préparer vos épreuves. Combinez-les ou concentrez-vous sur celle avec laquelle vous êtes le plus à l’aise. L’objectif est de préparer le plus sereinement possible, et sans attendre, votre baccalauréat. Bon courage à tous.