Bac 2021 : quelques outils pour l’épreuve de français en voie générale

publié le 05/06/2021

Les épreuves écrites de français qui auront lieu le 17 juin ont été aménagées : tous les sujets seront dédoublés. On vous explique tout.

Concernant le commentaire, vous pourrez choisir entre deux sujets, chacun portant sur un objet d’étude différent et vous ferez une analyse du texte. Pour la dissertation, deux séries de trois sujets de dissertation vous seront proposés : argumentez à l’aide de vos connaissances sur les œuvres étudiées au cours de l’année.

RTL, en partenariat avec digiSchool, vous partage les sujets probables pour l’épreuve écrite du bac de français 2021. Ceci vous permettra de pouvoir bien vous préparer, vous entraîner, et prendre quelques bons reflexes qui seront très utiles le jour J.

Quelques sujets chauds

Le sujet le plus susceptible de tomber cette année est la littérature d’idées qui désigne tout écrit dans lequel les ressources de la littérature sont au service de l’argumentation. Révisez le classicisme comme les genres argumentatifs nouveaux apparus au siècle des Lumières. Testez-vos connaissances avec ce sujet : Bergerac, L’Autre Monde ou Histoire comique des États et Émpires de la Lune et du Soleil !

Des idées de sujets tièdes

D’autres sujets pourraient potentiellement tomber au bac 2021. C’est le cas du théâtre ou encore du roman. Révisez également le récit et la poésie en revoyant ce qui définit le genre poétique. Pour chacun des thèmes, n’hésitez pas à revoir vos œuvres associées pour pouvoir argumenter le jour de l’épreuve et illustrer vos propos d’exemples précis.

Quelques conseils pour l’épreuve

L’épreuve écrite de français demande une certaine rigueur. Portez une attention particulière aux termes que vous allez utiliser dans votre rédaction. Évidemment, les fautes d'orthographe sont à éviter, d’autant plus dans le cadre de cette épreuve. Alors, entraînez-vous à écrire sans faute.

Enfin, appliquez la méthodologie dans votre copie : cela fera la différence. Pour la dissertation, comme pour le commentaire, il vous faut respecter ces étapes : introduction, problématique, plan, et conclusion.

RTL et digiSchool vous souhaitent bon courage dans vos révisions !