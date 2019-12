Bac 2020 : "Une réforme à marche forcée", estime Rodrigo Arenas

publié le 28/12/2019 à 15:46

Cet hiver, certains lycéens passent des vacances plus studieuses que d'habitude. Avec la mise en place de la réforme du baccalauréat et les épreuves de contrôle continu, beaucoup d'élèves de Première sont en révision pendant les vacances.

Rodrigo Arenas, président de la FCPE, la principale association des parents d'élèves, dénonce ce stress supplémentaire infligé aux élèves : "Ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas une question de timing mais c'est une question de préparation. On risque que ce soit seulement ceux qui sont les mieux préparés - qui se sont préparés avant le lycée - qui puissent réussir ces épreuves là."

Le président de la FCPE regrette le manque de préparation que les lycées ont pu avoir sur le terrain : "Avec le manque de moyens, des lycées où les absences ne sont pas remplacées ou encore des lycéens qui ont dû porter plainte au tribunal dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis pour être scolarisés comme le droit leur donne, ce n'était pas possible", lâche-t-il.

"C'est une réforme à marche forcée. Le cœur de cette réforme était l'orientation, l'occasion de permettre aux enfants de faire le libre choix. Or, il n'a pas été réalisé car les spécialités n'ont pas été à disposition pour tous et partout. Et surtout les 54 heures d'orientation se sont déguisées en souvenir, car sur le terrain nous n'avons pas les moyens de les mettre en oeuvre."

Rodrigo Arenas a indiqué que la FCPE allait mettre en ligne un questionnaire, à partir du 6 janvier en direction de tous les parents afin de faire des remontées précises de la réalité du terrain. Les résultats seront ensuite rendus publics.