publié le 08/08/2019 à 16:00

La réforme du baccalauréat 2021 se dessine de plus en plus précisément. Le bulletin officiel spécial du 25 juillet répond à beaucoup de questions : on connaît enfin le programme des enseignements de Terminale pour l'année 2020-2021, première année d'application de la réforme du lycée à la classe de Terminale, qui se conclura avec la première session du bac nouvelle formule.

Les lycéens gardent un tronc commun d'enseignements. Il comprend l'éducation physique et sportive, l'éducation morale et civique, un enseignement scientifique, l'Histoire-Géographie, la philosophie, et deux langues vivantes. Ces cours correspondent à 15h30 par semaine en Terminale.

Ils doivent ensuite choisir deux spécialités parmi une liste de 12 enseignements en voie générale : elles représenteront chacune 3 heures de cours par semaine en Terminale.

Le tronc commun

L'enseignement moral et civique commun portera sur le thème "la démocratie, les démocraties", autour de deux axes : "fondements et expériences de la démocratie" et "repenser et faire vivre la démocratie". Il porte notamment sur l'histoire, le fonctionnement et les questions actuelles de la démocratie. Le détail ici.

L'enseignement scientifique commun se veut à la fois théorique et pratique. Il fait une "place particulière pour les mathématiques". Il est construit autour de thèmes avec "Science, climat et société", "le futur des énergies" et "une histoire du vivant" combinant mathématiques, sciences et vie de la Terre (SVT) et physique-chimie. Le détail ici.

L'enseignement commun d'histoire-géographie est proche de l'actuel programme des séries ES et L. Il porte sur "les relations entre les puissances et l'opposition des modèles politiques, des années 1930 à nos jours" quand le programme de géographie étudie "les territoires dans la mondialisation : entre intégrations et rivalités". Le détail ici.

L'enseignement de philosophie commun est orienté selon trois perspectives : "l'existence humaine et la culture", "la morale et la politique" et "la connaissance". Dix-sept notions sont retenues : l'art, le bonheur, la conscience, le devoir, la justice, l'État, l'inconscient, la justice, le langage, la liberté, la nature, la raison, la religion, la science, la technique, le temps, le travail et la vérité. Une liste d'auteurs et de repères est proposée. Le détail ici.

Les enseignements de spécialité

Le programme de l'enseignement de spécialité d'arts, à savoir les arts du cirque, les arts plastiques, le cinéma, la danse, l'histoire des arts et le théâtre, s'articule autour de la pratique et du renforcement des connaissances culturelles. Le détail ici.



Le programme de l'enseignement de spécialité d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques entend "analyser les grands enjeux du monde contemporain". Il porte notamment sur les "nouveaux espaces de conquête", les conflits et leurs modes de résolution, "histoire et mémoire", le patrimoine, l'environnement et la connaissance. Le détail ici.



Le programme de l'enseignement de spécialité d'humanités, littérature et philosophie s'organise autour d'un premier semestre consacré à "la recherche de soi" et un second autour de "l'Humanité en question". Le premier thème prend pour référence une période allant du romantisme au XXe siècle, quand le second s'appuie sur la période contemporaine. Le détail ici.



Le programme de l'enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères et régionales "vise une exploration approfondie et une mise en perspective des langues, littératures et cultures des aires linguistiques considérées ainsi qu’un enrichissement de la compréhension par les élèves de leur rapport aux autres et de leurs représentations du monde". Le détail ici.



Le programme d'enseignement de spécialité de littérature et langues et cultures de l'Antiquité a en son "cœur" "la traduction, entendue au sens large". Il comporte un enseignement linguistique, l'étude de deux œuvres intégrales, et étudie les thèmes "l'homme, le monde, le destin", "croire, savoir, douter" et "Méditerranée : présence des mondes antiques." Le détail ici.



Le programme de l'enseignement de spécialité de mathématiques contient des enseignements d'algèbre et géométrie, d'analyse, de probabilités, d'algorithmique et programmation et de vocabulaire ensembliste et logique. Il aborde aussi l'histoire des mathématiques. Le détail ici.



Le programme de l'enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques s'appuie sur les quatre concepts de données, algorithmes, langages et machines, auquel s'ajoute le concept transversal d'interface. Il recommande une démarche de projet. Le détail ici.



Le programme de l'enseignement de spécialité de physique-chimie met en avant la pratique expérimentale et la modélisation. Il est structuré autour de quatre thèmes : "constitutions et transformations de la matière", "mouvement et interactions", "l'énergie : conversions et transferts" et "ondes et signaux". Le détail ici.



Le programme de l'enseignement de spécialité de sciences de la vie et de la Terre porte sur trois thématiques : "la Terre, la vie et l'organisation du vivant", les "enjeux planétaires contemporains" et "corps humain et santé". Il comporte une partie pratique. Le détail ici.



Le programme de l'enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales aborde une diversité de thèmes parmi lesquels, en économie, la croissance économique, le commerce international, le chômage, en sociologie, l'école, la mobilité sociale, le travail, l'engagement politique, et en "regards croisés", la justice sociale et l’environnement. Le détail ici.