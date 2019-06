Bac 2019 : les sujets de spécialité des terminales générales

publié le 20/06/2019 à 10:41

Les lycéens des séries générales ont passé ce jeudi 20 juin l'épreuve liée à leur spécialité.

Pour les terminales littéraires, l'épreuve de littérature dure deux heures et est dotée d'un coefficient 4.

Pour les S, l'épreuve de physique-chimie, qui dure 3h30, possède un coefficient variant de 6 à 8 selon si les élèves l'ont choisie en option renforcée. La partie écrite est notée sur 16 points. La partie pratique, évaluée sur 4 points, a eu lieu plus tôt dans l'année dans leurs établissements.

Enfin, pour les ES, l'épreuve est plus longue. Elle dure 4 ou 5 heures selon l'option renforcée ou non, et possède un coefficient de 7 ou 9. Les élèves ont le choix entre une dissertation ou une épreuve composée de 3 parties distinctes.

Les résultats du bac sont attendus vendredi 5 juillet.

Voici les sujets en partenariat avec digiSchool.

Série L : les sujets de littérature

Question 1 :

Dans sa préface, Victor Hugo remercie "cette jeunesse puissante" pour qui il dit travailler. En quoi Hernani est-elle la pièce de la jeunesse ?



Question 2 :

En avril 1830, Balzac déclare à propos d’Hernani : "Rien n’y est neuf". Qu’en pensez-vous ?

Série S : les sujets de physique-chimie

Obligatoire :



Exercice 1 : de la noix de muscade à la cosmétique

1. Extraction de la trimyristine à partir de la noix de muscade

Une masse de trimyristine mtrimyristine = 4,75 g a été extraite de 20,0 g de noix de muscade en utilisant le protocole décrit ci-dessous.

Étape 1 : dans un ballon de 250 mL, mélanger 20,0 g de poudre de noix de muscade et 100 mL de dichlorométhane. Chauffer à reflux pendant 30 minutes.

Étape 2 : filtrer sous hotte aspirante le contenu du ballon et rincer ce dernier avec 20 mL de

dichlorométhane. Évaporer le solvant à l’aide d’un montage de distillation simple. Le ballon contient alors environ 10 mL de liquide jaune huileux.

Étape 3 : ajouter progressivement 50 mL de propanone dans le ballon afin de dissoudre à chaud le contenu du ballon. Quand la solution est devenue homogène, placer le ballon dans un bain d’eau glacée. On observe progressivement la formation d’un solide blanc.

Étape 4 : filtrer sur Büchner, sécher à l’étuve le solide blanc obtenu et mesurer sa masse.



1.1 Donner deux arguments qui peuvent justifier l'utilisation du dichlorométhane plutôt que l'éhanol lors des étapes 1 et 2 du protocole.

1.2 Justifier l'observation faite dans l'étape 3

1.3 La masse de trimyristine obtenue est-elle en accord avec les données ? Justifier.



2. Obtention de l'acide myristique.

2.1 Donner la formule semi-développée du glycérol également nommé propan-1,2,3-triol.

2.2 À partir des données, retrouver la formule brute des trois groupements R.

2.3 Recopier cette étape sur votre copie et représenter les flèches courbes rendant compte du mécanisme. Citer la catégorie de réaction de cette étape.



Exercice 2 : décollage de la fusée Ariane

1. Estimation de la poussée

1.1. Calculer la masse des gaz éjectés pendant la durée de l’étude, soit 2,40 s. La comparer à la masse au décollage de la fusée. Commenter.

On considère dans la suite de l’exercice que la masse totale de la fusée est constante pendant la durée de l’étude.

1.2. Estimer, à l’aide de la figure 2, la valeur de y5. Détailler la démarche.

1.3. On donne en figure 4 le graphe représentant l’évolution de la vitesse de la fusée au cours du temps.

1.3.1. Estimer, à l’aide du tableau de la figure 3, la valeur de v2. Détailler la démarche et vérifier que ce résultat est cohérent avec le graphe de la figure 4.

1.3.2. Montrer que la valeur de l’accélération de la fusée pendant la durée de l’étude est proche de 7 m·s-2.

1.3.3. Préciser, en justifiant, la direction et le sens du vecteur accélération de la fusée.

1.4. Choisir parmi les propositions de la figure 5, le schéma compatible avec le décollage de la fusée. Justifier.

1.5. À partir des résultats précédents, estimer la valeur de la force de poussée. Vérifier la cohérence de ce résultat avec les données.

2. Estimation de la puissance totale développée par la fusée Ariane 5 au début du décollage

En utilisant les données sur la fusée Ariane 5 et le tableau de la figure 3, estimer la puissance moyenne fournie à la fusée par l’ensemble {moteur Vulcain + boosters} pendant les deux secondes de l’étude comprises entre 0,2 s et 2,2 s.

Comparer cette valeur avec les données du texte d’introduction.



Exercice 3 : On vous donne le "la"

Questions préliminaires

1. Montrer, par une analyse dimensionnelle, que la formule (1) est homogène et qu’elle est compatible avec les mesures du tableau 1.

2. Déterminer la longueur d’onde d’un son de fréquence 440 Hz se propageant dans l’air à 25 °C.



Problème : Dans un atelier disposant d’outils de précision, on peut couper les branches d’un diapason en aluminium à la longueur L désirée ou diminuer la largeur d des branches. On peut également y fabriquer des caisses de résonance en bois.

On dispose des quatre diapasons numérotés de ¿ à ¿. Indiquer la ou les instruction(s) à donner à l’atelier pour que chacun des quatre diapasons émette un son de fréquence f = 440 Hz (La3) amplifié de façon optimale par une caisse de résonance en bois. Le dispositif sera utilisé dans une salle à 25°C.



Pour ceux qui ont choisi la spécialité physique-chimie, l'exercice 3 était différent.



Série ES : les sujets de sciences économiques et sociales

Les élèves ont eu le choix entre la dissertation ou l'épreuve composée.



Dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire :

L'école est-elle le seul déterminant de la mobilité sociale ?

Document 1 : Diplômes de l’enseignement supérieur des jeunes âgés de 25 à 29 ans en fonction du milieu social (en 2003 - 2005 et 2013 - 2015)

Document 2 : Catégorie socioprofessionnelle des personnes en 2014 - 2015

et de leurs parents (en France)

Document 3 : Niveau de diplôme selon la catégorie sociale en 2014 (en %)



Épreuve composée :

1. Illustrez la diversité des acteurs et des formes des conflits sociaux

2. Présentez deux arguments qui montrent que l'emploi contribuent à l'intégration sociale

3. Étude d'un document (taux de croissance du PIB entre 2006 et 2016) : Après avoir présenté le document, vous comparerez l’évolution de la croissance économique dans les économies de marché émergentes et en développement avec celle des économies avancées.

Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire.

À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que les firmes multinationales cherchent à améliorer leur compétitivité par des stratégies de localisation.



Les élèves ayant choisi sciences sociales et politique en spécialité ont dû traiter en plus, au choix, l'un des deux sujets suivants :

Sujet A : Montrez que les nouvelles formes de démocratie, notamment délibérative,

peuvent améliorer le système politique démocratique.

Sujet B : Montrez l'importance du vote sur enjeu dans le comportement électoral.



Les élèves ayant choisi économie approfondie en spécialité ont dû traiter en plus, au choix, l'un des deux sujets suivants :

Sujet A : Comment peut-on expliquer le processus de globalisation financière ?

Sujet B : Montrez par quelles stratégies les entreprises peuvent exercer un pouvoir de

marché.