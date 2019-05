et Marie-Pierre Haddad

publié le 30/05/2019 à 08:26

Les épreuves écrites de philosophie et de français du baccalauréat pourraient être perturbées par une grève de la surveillance menée par des enseignants opposés aux réformes du bac et du lycée.



Le Snes-FSU a lancé une consultation auprès de ses adhérents pour savoir s'ils seraient prêts à se mettre en grève le 17 juin, première journée des épreuves écrites du bac avec la philo. Invité à l'antenne de RTL, Yves Veyrier le secrétaire général de Force ouvrière assure que "non" son syndicat ne compte pas perturber la première épreuve du baccalauréat le 17 juin prochain.



"On a l'objectif de se faire entendre. Il faut que ce gouvernement entende qu'il y a un rejet unanime des fédérations des fonctionnaires du projet de loi qui est en cours d'examen au Parlement, dit de transformation de la fonction publique", explique-t-il. Pour lui, "les syndicats n'ont pas d'autres moyens s'ils ne sont pas écoutés autour de la table des négociations, que de mettre la pression. Il faut que le gouvernement entende (...) Notre objectif n’est évidemment pas de perturber ceux qui sont directement en bout de chaîne du service public".