et Nicolas Barreiro

publié le 11/07/2019 à 18:45

L'édition 2019 du baccalauréat est-elle maudite ? Ce jeudi 11 juillet, les syndicat lycéen UNL et la FCPE, premier syndicat de parents d'élèves, ont demandé que tous les candidats au baccalauréat puissent faire prévaloir leurs notes de contrôle continu en cas d'échec à l'examen, ils pourraient ainsi se rendre aux rattrapages en septembre.

Le président de la FCPE, Rodrigo Arenas, demande de la transparence. "C'est le chaos. On est dans une situation délirante car il y a une rupture d'égalité de traitement entre les candidats", explique-t-il.



"Nous demandons que tous les lycéens de France puissent accès à la moyenne de leurs notes et à la note du jury", exige Rodrigo Arenas.

Les deux syndicats souhaitent que les recalés, avec une moyenne entre 8 et 10 sur 20 grâce au contrôle continu, aient accès à la session de rattrapage de septembre. Ils le demandent au nom d'une égalité de traitement entre tous les candidats.

Afin de venir en aide à tous ces candidats qui connaissent des irrégularités, la FCPE a ouvert une ligne téléphonique, le 01.43.57.16.16. "On a eu 20.164 appels qui sont arrivés depuis mardi matin et on n'a pu en traiter que 3.600, donc 17.000 élèves sont dans la nature sans qu'on ait pu leur apporter de conseils", raconte Rodrigo Arenas.

Il conclut en évoquant Parcoursup : "Les élèves recalés dont les dossiers sont en attente pour cause d'irrégularités ont vu leurs vœux disparaître de cette plateforme, ce n'est pas normal".