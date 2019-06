Bac 2019 : découvrez les sujets de philosophie des filières L, ES et S

publié le 17/06/2019 à 09:34

Le coup d'envoi du bac a été donné ce lundi 17 juin au matin. Les candidats commencent avec l'épreuve de philosophie. Parmi les thématiques du programme : la culture, la politique, la raison et le réel, ou encore la morale. Au sein de celles-ci, les élèves ont réfléchi sur plusieurs notions comme l'art, le désir, la conscience, la liberté, le devoir...



Pour l'édition 2019, les futurs bacheliers de la filière avaient le choix entre deux sujets de dissertation et une explication de texte.

La philosophie n'a pas le même coefficient selon les séries. Pour les scientifiques, il est de 3. Il s'élève à 4 pour les ES. Et c'est pour les littéraires qu'il est le plus élevé : la philosophie est coefficient 7. Si vous pensez vous êtres trompés, ne paniquez pas : il reste encore toutes les autres épreuves de cette semaine. Découvrez les sujets des séries L, S, ES et technologique ci-dessous.

Série L

Sujet 1 : Est-il possible d’échapper au temps ?

Sujet 2 : À quoi bon expliquer une œuvre d’art ?

Texte : Principes de la philosophie du droit, Hegel

Série ES

Sujet 1 : La morale est-elle la meilleure des politiques ?

Sujet 2 : Le travail divise-t-il les hommes ?

Texte : Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes, Leibniz

Série S

Sujet 1 : La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain ?

Sujet 2 : Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à la liberté ?

Texte : L'avenir d'une illusion, Freud

Série technologique

Sujet 1 : Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur ?

Sujet 2 : Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?

Texte : Essais, Montaigne