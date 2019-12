publié le 14/12/2019 à 11:14

Comment sortir de la morosité du moment ? Au 10e jour de grève contre la réforme des retraites, de nombreux usagers des transports en commun sont fatigués et certains automobilistes à bout de nerfs. Des conséquences qui sont "inévitables" selon le docteur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.

Dans ce contexte, "les émotions négatives l'emportent sur les émotions positives" prévient le médecin. "L'anxiété, c'est le fait d'anticiper les difficultés et en ce moment, à juste titre, les gens ont l'impression que les difficultés s'accumulent" précise-t-il. Avec la fatigue, le stress et les bousculades, "on est éprouvé physiquement et psychologiquement".

"Psychologiquement car on se fait du souci pour l'avenir et physiquement à cause des transports, des bousculades... La peur d'arriver en retard à son travail est une chose très difficile a supporter sur le long terme" prévient le psychiatre.

Une "période normalement festive"

Réserver des plages de repos, dormir, s'aérer, aller faire ses courses de Noël... Quelle est la meilleure attitude alors à adopter pour se changer les idées ? Pour Florian Ferreri, "l'idée c'est d'essayer de déconnecter car les informations sont à tendances négatives."

Aussi, il préconise de "prendre soin de soi, de manger équilibré et de faire un peu de sport quand on en a encore l'énergie". Pourtant, tous n'ont pas le temps et des voyageurs assurent se "sentir comme du bétail", une situation "très déshumanisante" selon lui. "Là, on peut avoir le sentiment que rien ne va dans le bon sens", ce qui contraste avec une période qui doit normalement être festive.

Cette période "difficile normalement au niveau climatique est contrastée par le fait que l'on est d'habitude dans des émotions plutôt joyeuses. Là, certains ont du mal à se mettre dans cette perspective et n'ont que les inconvénients", conclut le médecin.