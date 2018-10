publié le 22/10/2018 à 14:51

Avec le projet de loi sur la mobilité, les barrières physiques aux péages sur les autoroutes pourraient bien disparaître. Une avancée selon Julien Pointillart, directeur des projets mobilité à la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef). Une nouvelle technologie va être installée dès janvier 2019 en Moselle sur une bretelle d’autoroute.



Elle devrait permettre de fluidifier le trafic, mais aussi de gagner du temps, du carburant et de diminuer les émissions de dioxyde de carbone. La méthode est simple : lorsque l’on passe au péage, plus besoin de s’arrêter. “Les équipements voient le badge Liber-T, ou des caméras regardent la plaque de la voiture pour procéder au paiement”, explique Julien Pointillart sur RTL.

Alors qu’il s’agit d’une première en France, ce système existe déjà à Dublin et à Vancouver. “C’est une technologie prouvée et qui fonctionne”, assure M. Pointillart. Pourtant dans ces pays, 5% des automobilistes fraudent aux péages. La nouvelle loi mobilité doit justement permettre de donner les “outils de lutte contre la fraude”, selon la Sanef.