Une ligne sur son CV pourrait remettre en cause l'impartialité d'Élisabeth Borne dans l'un de ses prochains dossiers. Selon Le Monde, la ministre des Transports doit attribuer dans les semaines à venir la concession d'une portion d'autoroute à un acteur des travaux publics, parmi cinq candidats ayant répondu à un appel d'offres. Seulement, figure dans cette liste de candidats le géant Eiffage, pour lequel elle a officié en 2007 et 2008 comme directrice des concessions, rappelle le quotidien.



Face aux sociétés Bouygues, Vinci, NGE et Spie, le géant des travaux publics a déjà une bonne raison de croire qu'il peut l'emporter. L'autoroute en question est une portion de la route Centre Europe Atlantique qui s'étend de l'Allier à la Saône-et-Loire. "Dans le petit milieu des travaux publics, chacun sait que cette partie de la France est déjà un peu la chasse gardée d’APRR, la filiale autoroutière d’Eiffage", précise un spécialiste du secteur au Monde.

Étant donné le gain à la clé de ce concours, "un gros demi-milliard d’euros" et la recette des péages "pendant quarante ans", l'hypothèse d'un conflit d'intérêts suscite les crispations. Si s'ajoute à cela une proximité passée entre la ministre et la société, "il va être compliqué de faire croire à une situation normale de concurrence", poursuit l'expert. Celui-ci préconise à Élisabeth Borne de "se déporter" du dossier.



Le ministère des Transports, joint par Le Monde, exclut que la ministre se dessaisisse du dossier comme ce fut par exemple le cas pour un autre projet dans lequel la RATP, dont elle a été présidente, était candidate. Il qualifie d'"absurde" ces accusations et précise qu'Élisabeth Borne "n'a travaillé ni de près ni de loin sur ce projet" lorsqu'elle officiat chez Eiffage.