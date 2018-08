Dordogne : il roule à vélo sur l’autoroute et se fait arrêter par les gendarmes

publié le 06/08/2018 à 05:53

Un endroit dangereux pour flâner à vélo. Un touriste espagnol a été interpellé par les gendarmes dans la nuit de vendredi à samedi 4 août alors qu’il roulait avec sa bicyclette sur l’autoroute, rapporte Sud-Ouest. L’homme a été intercepté sur l’A89 entre Saint-Astier et Périgueux en Dordogne. C’est un automobiliste, qui l’avait aperçu un peu plus tôt s’engageant sur l’échangeur autoroutier, qui a alerté les forces de l’ordre.



Au moment de son interpellation, cela faisait quatre kilomètres que le cyclotouriste pédalait sur la bande d’arrêt d’urgence, traînant derrière lui ses deux chiens, ainsi qu’une remorque contenant ses affaires. Il a expliqué qu’il souhaitait rejoindre Périgueux et que le seul panneau qu’il avait trouvé indiquait l’axe routier sur lequel il se trouvait. Pris en charge par les gendarmes, il a finalement été conduit vers un itinéraire plus sécurisé.