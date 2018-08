publié le 02/08/2018 à 14:41

Un phénomène qui agace. Une récente étude de Vinci autoroutes épingle les mauvaises habitudes des vacanciers sur les aires d'autoroute. Alors que 90% des Français assurent trier leur déchets chez eux, ils ne sont que 72% à le faire sur les aires de repos. Pire encore, un tiers admet jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture.



Bernadette Moreau, responsable du développement durable chez Vinci Autoroutes, rappelle que ces pratiques ne sont pas sans conséquences. "Les déchets dans la fossé favorisent la pollution de l'eau et des sols (...). On a comptabilisé jusqu'à 100 mégots jetés par kilomètre et par jour sur une même section d'autoroute. De plus, en cette période de canicule, le risque d'incendie est plus élevé ", précise-t-elle au micro de RTL.

Près de 1.200 opérateurs sont mobilisés sur le réseau autoroutier pour nettoyer les 25 tonnes de déchets abandonnés chaque jour. Un chiffre qui s'élève à 9.000 tonnes par an. Pourtant, Bernadette Moreau souligne qu'une majorité des Français trouvent les aires d'autoroute hexagonales particulièrement propres.