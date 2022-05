Autoroute : bientôt la fin des barrières de péages sur la A13

S'il vous arrive d'emprunter la A13 (entre Paris et la Normandie), comme chaque année, vous vous apprêtez sûrement à tomber dans des embouteillages, surtout à proximité des péages. Mais cela va bientôt changer car la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) a annoncé qu'elle allait supprimer les péages sur cette autoroute dans deux ans.

Selon les informations du Parisien, jeudi 26 mai, il n'y aura plus de barrières ni de bouchons qui ralentissent la circulation. Cependant, la A13 ne sera pas pour autant gratuite. Un nouveau système sera installé sous forme de portiques. Ils posséderont une caméra qui scannera tous les véhicules qui passeront dessous. Les portiques détectent ainsi les véhicules et, grâce aux caméras, identifient le conducteur via sa plaque d'immatriculation.

Plusieurs solutions s'offrent alors à l'automobiliste afin de payer. S'il dispose déjà du badge d’abonnement de télépéage, le montant total sera alors prélevé en une fois à l’issue du trajet. Le conducteur peut aussi s’enregistrer avec sa plaque d’immatriculation sur l’application dédiée de la Sanef qui permet d’identifier le passage du véhicule. Le compte sera ensuite automatiquement débité.

Sinon, dans les 48 heures suivant le passage aux portiques, chaque automobiliste devra s’acquitter de la somme due sur le site de la Sanef ou dans un bureau de tabac. La Sanef promet ainsi d'en finir avec les interminables bouchons qui se créent à l’approche des 6 barrières qui équipent les autoroutes A14 et A13. L’autoroute de Normandie est en effet un axe très fréquenté. Jusqu’à 120.000 véhicules y circulent par jour sur les sections à fort trafic.

