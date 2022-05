Pont de l'Ascension : embouteillages et soleil... Ce qui vous attend pour ce week-end prolongé

Alors que ce jeudi 26 mai est célébré la fête de l'Ascension, c'est aussi le début du seul pont du mois de mai 2022. Vous avez envie de changer d'air et avez prévu de partir pour un week-end prolongé sous le soleil ? Voilà ce qui vous attend pour les prochains jours.

D'après Météo-France, il devrait donc faire beau sur l'ensemble du pays à partir de jeudi après-midi. Malgré quelques nuages dans le nord-ouest de l'Hexagone, le soleil devrait être au rendez-vous. Durant ce week-end prolongé, les températures devraient elles varier entre 18 et 23 degrés et pourront même monter jusqu'à 30 vers Marseille et Montpellier.

Mais la circulation routière devrait être particulièrement difficile sur l'ensemble du pays ce jeudi et sera marquée par une circulation très dense selon Bison Futé. C'est par ailleurs une journée classée rouge dans le sens des départs sur la totalité du pays. Le dimanche 29 mai est lui prévu comme un jour noir dans le sens des retours.

