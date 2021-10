Automobile : un budget toujours plus conséquent pour les conducteurs

Avec du sans-plomb 95 E10 actuellement à 1,62 euros le litre en moyenne et 1,91 euros pour celui du sans-plomb 98, les prix continuent de flamber, +3 centimes d'euros en une semaine. L'essence ne représente pourtant qu'une partie des dépenses des automobilistes français. Entre les réparations, les péages ou encore le stationnement, ces derniers payent une multitude de taxes, au point d'être parmi les plus imposés fiscalement en Europe.

Le budget automobile s'établit ainsi, "si on prend l'exemple d'une voiture Clio neuve, à à peu près 400 euros par mois en faisant 9.000 kilomètres par an", explique Yves Carra. Le porte-parole d'Automobile Club Association rappelle que "pour un plus grand véhicule, on monte le prix dans l'entretien, l'assurance, mais aussi la dépréciation de la voiture".

"La part du carburant représente désormais 5.000 euros par an pour une Clio", alors que le kilométrage reste contraint", poursuit Yves Carra. Autres dépenses avec beaucoup de taxes : l'entretien et le prix des pièces détachées, à plus de 10%. Au total, selon le porte-parole d'Automobile Club Association, "l'ensemble des taxes représente 25% du budget d'un automobiliste pour sa voiture".