Automobile : les ventes de voitures repartent progressivement à la hausse

publié le 05/06/2020 à 04:51

L'activité économique a retrouvé 73% de son niveau normal. La reprise est là, notamment dans le secteur de l'automobile. Encouragées par les primes du gouvernement, les ventes de voitures repartent. Comme dans cette concession de Saint-Priest, près de Lyon. Ce n'est pas encore la ruée mais les clients reviennent peu à peu.

À l'image de Christian, persuadé de pouvoir obtenir un bon prix pour une 3008, neuve, tout confort. "Ma voiture arrive en fin de vie donc c'est l'occasion de la changer, raconte-t-il. En ce moment, il y a peut-être des facilités, il y aura peut-être des remises liées au confinement qui vont peut-être m'avantager." Le patron de cette concession Peugeot lui a accordé ce geste commercial. "Je peux lui proposer 8% de remise, affirme Claude Laval. C'est sûr qu'on fait des efforts."

Les primes Macron commencent à jouer également, les clients se renseignent au téléphone, reviennent en concession et les ventes repartent. "On n'est pas arrivés à 100% de ce qu'on avait jusqu'à présent mais on est quand même bien au-delà de 50% et ça progresse tous les jours, explique le patron. C'est là où c'est quand même très encourageant. D'ici juillet, je pense qu'on arrivera à atteindre les chiffres de ce qu'on faisait l'année passée." Claude Laval a déjà vendu un véhicule hybride grâce à la fameuse prime Macron entrée en application cette semaine.