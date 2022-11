Automobile : pourquoi Renault se divise en deux entités ?

Petite révolution chez Renault. Le constructeur français a annoncé mardi 8 novembre créer deux nouvelles filiales en séparant ses branches thermique et électrique. Cette dernière sera baptisée "Ampère" et sera alors chargée de chapeauter toute la recherche et la production de futures voitures électriques. Par exemple la R5 et la 4L, des modèles qui seront produits dans le Nord.

L'objectif du groupe : un million et demi de voitures électriques à l'horizon 2031. Cette nouvelle entité, basée dans l'Hexagone, regroupera notamment les usines de Douai, de Maubeuge, de Ruitz, mais aussi le site de moteurs de Cléon, en Normandie. Au total, 10.000 salariés travailleront pour "Ampère".



La deuxième filiale, baptisée elle "Horse", qui signifie "cheval" en français, va s'occuper de la fabrication des modèles thermiques. Ces véhicules seront essentiellement destinés aux pays où il sera encore possible de produire des voitures à essence ou des hybrides après 2035.

"Horse" sera détenue à 50% par Renault, l'autre moitié revenant au constructeur de voitures chinoises Geely. Le partenariat inquiète les syndicats, notamment la CGT, qui s'interrogent sur le futur et l'indépendance du constructeur français.

