Mondial de l'Auto : voitures chinoises, à hydrogène, Multipla... Ce qu'il faut retenir de cette édition 2022

Alors que se clôture ce dimanche le mondial de l'Automobile, l'heure est au bilan de cette édition 2022. Depuis quelques années, les voitures chinoises et en particulier leurs véhicules électriques sont plébiscités par les automobilistes français. Et pour tenter de nous séduire, ils s'appuient sur des modèles très européens en termes de design et proposent des voitures toutes équipées. C'est le cas notamment de l'Ora Funky Cat, présentée cette année au salon.

L'autre tendance du moment, ce sont les véhicules à hydrogène, dont les principaux atouts par rapport à l'électrique sont l'autonomie et la vitesse de charge. L'Hopim Machina, par exemple, qui sera fabriquée en France, en Normandie, devrait offrir 1.000 kilomètres d'autonomie. Résultat : malgré son prix de 120.000 euros, le constructeur a enregistré une commande 10.000 voitures sur le salon pour une filiale du Crédit Agricole.

Un autre stand qui a attiré beaucoup de visiteurs sur ce mondial de l'Automobile, c'est celui de Villebrequin. Cette chaîne de Youtubeurs a complètement revisité le Fiat Multipla. Vous vous souvenez certainement de ce monospace avec ses trois places à l'avant en forme de dauphin, sorti il y a 20 ans et qui a fait un énorme bide. Et bien, elle revient entièrement customisée, avec sous le capot, plus de 1.000 chevaux et connaît un grand succès !

