Automobile : le conservatoire Citroën fête ses 20 ans

Le Conservatoire Citroën, situé dans un bâtiment de 6.500 m2 près de l’ex-usine d’Aulnay-sous-Bois, fête cette année ses vingt ans. On y découvre les voitures les plus mythiques de ces dernières décennies. À commencer par la plus célèbre présentée par le conservateur Denis Huille. "On a la chance d'avoir des 2 CV qui devaient sortir avant la Seconde guerre mondiale" explique-t-il.

"Dans la collection, on a aussi la plus ancienne DS connue au monde qui est une DS de pré-série qui date du milieu des années 1955" enchaîne-t-il. Les voitures sont classées par ordre chronologique et par thème : concept-cars, compétition, utilitaires. Y sont conservées des voitures, bien sûr mais pas que. On y trouve également des tracteurs Citroën, et même un hélicoptère, ainsi que des livres.

Dont le Grand livre du centenaire dont le quatrième tome vient de sortir. C'est l'ouvrage de référence avec des dessins et des archives inédites. Il est disponible sur Internet pour la somme de 65 euros. Une bonne idée de cadeau alors que les fêtes approchent.