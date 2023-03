D'un côté : une Dacia Sandero, la plus vendue des voitures en France et l'une des moins chères, mais dans sa version GPL. De l'autre côté, une toute nouvelle voiture électrique haut de gamme : la Hyundai Ioniq 6, qui annonce une autonomie record de plus de 600 kilomètres. Le test fait entre les studios de RTL et Bourges, soit 500 kilomètres.



Le GPL est à un euro le litre, contre 1,90 euro pour le sans-plomb en moyenne. Néanmoins, avec ce carburant, on consomme plus, environ un litre et demi de plus aux 100 qu'avec la version thermique. Ainsi, durant le trajet, la consommation a été de six litres et demi aux 100. Mais, malgré cette surconsommation, le trajet a coûté 33,40 euros en carburant, à la place d'environ 50 euros pour la version essence. De plus, cette Dacia dispose de deux réservoirs, l'un GPL et l'autre essence, soit 1.250 kilomètres d'autonomie.



Par rapport au précédent modèle de Hyundai, cette version a gagné 100 kilomètres d'autonomie. Néanmoins, en prenant l'autoroute, celle qui dispose d'une autonomie de plus de 600 kilomètres est descendue à 452 kilomètres d'autonomie. Il a donc fallu la recharger, pour 22,08 euros, mais très rapidement, grâce aux batteries de 800 volts.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info