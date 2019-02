Réforme du permis de conduire : les auto-écoles dénoncent un "enfumage"

et Marie Sasin

publié le 07/02/2019 à 13:44

"De l'enfumage", c'est ainsi que Patrice Bessone qualifie la réforme à venir du permis de conduire, qui vise à faire baisser les prix et à raccourcir les délais d'attente. Les auto-écoles soupçonnent l'exécutif de favoriser les plateformes en ligne au détriment des écoles de conduite de proximité.



"L’exécutif veut créer un système hors-sol, c’est les écoles de conduite en ligne. On est en train de tuer la proximité", souligne Patrice Bessone, président du syndicat professionnel CNPA Éducation routière. "L'école de conduite, c'est de la proximité, c’est un local, ça permet aux personnes de connaître l'école, son gérant, les moniteurs. Est-ce que ça vous viendrait à l’esprit de mettre votre fille de 15 ans entre les mains d’un inconnu dans un véhicule ? Bien entendu que non. Vous avez besoin de la proximité".



"Les écoles de conduite de proximité propose du code en e-learning moins cher que les écoles de conduite en ligne", a-t-il souligné. Patrice Bessone a également pointé du doigt, en pleine crise des "gilets jaunes", les plateformes en ligne, qui "font du dumping social. Dans les écoles de conduite normales, il y a des salariés", souligne-t-il.

Le lundi 11 février, les auto-écoles ont prévu de manifester à Paris et de faire des opérations escargots.