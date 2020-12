Aubervilliers : une famille juive agressée pendant Hanouka

et AFP

publié le 18/12/2020 à 14:33

En pleine fête de Hanouka, une famille juive a été prise à partie, jeudi 17 décembre, par quatre personnes dont deux mineurs. Les agresseurs ont été placés en garde à vue après avoir violenté et insulté leurs victimes.

Vers 20H40 jeudi soir, les parents et leurs enfants se trouvaient dans une voiture quand elle ils ont été interpellés par un "groupe d'individus". Le véhicule diffusait alors de la "musique et des messages de paix en hébreu" à l'occasion de la fête juive des lumières.

Les quatre individus auraient proféré "nique les juifs", avant de "secouer la voiture et jeter des bouteilles en verre sur la carrosserie". Les deux adultes en situation irrégulière et deux mineurs ont été placés en garde à vue pour des insultes à caractère antisémite et des violences sans jours d'ITT, indique le parquet de Bobigny.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué que cette famille avait été agressée "parce que juive" et que les auteurs "devront être punis à la hauteur de la gravité de ces faits".

Hier soir, en pleine fête de Hanouka, une famille d’Aubervilliers a été insultée et agressée parce que juive. En France, en 2020. Les auteurs ont été interpellés très rapidement par les forces de l’ordre. Ils devront être punis à la hauteur de la gravité de ces faits. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 18, 2020