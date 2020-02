Le Havre : la permanence d'Édouard Philippe taguée

et AFP

publié le 14/02/2020 à 15:40

La candidature d'Édouard Philippe ne fait visiblement pas l'unanimité au Havre. La permanence de campagne municipale du Premier ministre a été taguée dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 février, dans la ville où il fut maire de 2010 à 2017 et où il est candidat pour les élections municipales de mars prochain. Par ailleurs, elle a également été recouverte de tracts de la CGT, a-t-on appris de source proche du candidat.

"Entre local de campagne barbouillé et conseil communautaire perturbé, il est évident que certains ne connaissent pas la définition de la démocratie #CGT", "condamnation absolue de ces actes", a de son côté tweeté la députée (Agir) Agnès Firmin Le Bodo, alors que le dernier conseil communautaire de la mandature a eu lieu ce jeudi 13 février.

Sur les photos de la permanence tweetées par l'élue de Seine-maritime, qui était présente le 31 janvier au Havre au meeting de lancement de campagne d'Édouard Philippe, on peut lire en lettres capitales "Dégage Doudou, Le Havre est à nous". La vitrine de la permanence a été recouverte de tracts contre la réforme des retraites et d'autocollants de la CGT.

"On ne peut que condamner et regretter ce genre de comportement... et nos bénévoles nettoient dès ce matin", a commenté une source proche de l'organisation de la campagne d' Édouard Philippe.

Entre local de campagne barbouillé et conseil communautaire perturbé, il est évident que certains ne connaissent pas la définition de la démocratie #CGT . Ne pas céder à l’intimidation et provocation mais condamnation absolue de ces actes . 🛑Violence #respect #debat #tolerance pic.twitter.com/Fd8NmCLBPH — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) February 13, 2020