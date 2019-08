Le préfet de police de Paris envisage de réformer la Brigade de recherche et d'intervention

publié le 16/08/2019 à 11:15

En première ligne lors des attentats du 13 novembre 2015, les policiers d'élite de la capitale pourraient être rattachés au Raid. Le préfet de police de Paris envisage en effet de réformer la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) et de la passer sous la coupe de l'unité d'intervention nationale de la police.

Le 13 novembre 2015, la BRI avait donné l'assaut dans la salle de concert du Bataclan. Leur intervention avait permis de sauver la vie de 12 otages retenus par deux terroristes. Le Raid, lui, était intervenu plus tard en appui de la BRI.

C'est pourquoi 7 rescapés de la prise d'otage du Bataclan, Grégory, David, Caroline, Stéphane, Marie, Arnaud et Sébastien ont affiché leur soutien à la brigade dans une tribune publiée sur Twitter. "En tant qu'ex-otages, la réforme elle-même nous désole profondément. Pourquoi liquider cette formation de police unique et surtout extrêmement efficace, et à quelles fins", s'interrogent-ils.

Les ex-otages sont extrêmement reconnaissants face à l'unité de police. "Il est pour nous logique et naturel de défendre les hommes qui ont risqué leurs vies pour sauver la nôtre", déclarent-ils.

Un soutien "en dehors de toute considération politique"

Interrogé par France Culture, Grégory affirme qu'il a survécu "grâce à l'intervention de la BRI". "Par leur sang-froid, leur dévouement, leur courage, ils ont pris leurs responsabilités et ils nous ont sauvé (...). Les choses qui fonctionnent, il ne faut pas les détruire, il faut les consolider, les garder", a-t-il déclaré.



Pour l'instant, l'information selon laquelle la BRI sera dissoute n'a pas été confirmée. Les rescapés du Bataclan ont également affirmé que leur soutien se situait "en dehors de toute considération politique entre services de policiers, ainsi que de tout parti politique".