publié le 24/05/2020 à 13:10

Les super-héros et les super-héroïnes ne portent pas toujours des capes. En Inde, une adolescente de 15 ans et son père ont dû quitter New Delhi, dans un pays étranglé par la crise économique.



Jyoti Kumari achète alors un vélo de ville fuchsia, avec un petit panier à l'avant, pour une vingtaine d'euros. Son père, chauffeur de taxi handicapé ne peut pas pédaler, elle doit donc assurer seule les 1.200 kilomètres du chemin retour avec son père et une valise sur le porte-bagages. Vêtue de rouge, un petit anneau dans le nez, elle raconte son histoire à la BBC indienne. Elle explique qu'en voyant à la télé des gens rentrer à vélo, elle a eu la même idée.

Son père lui a répété qu'elle n'y arriverait pas, mais elle n'a pas voulu abandonner. En une semaine, elle parcourt les 1.200 km, son histoire fait le tour de l'Inde. Elle est surnommée "la jeune femme au cœur de lion". Le président de la fédération indienne de cyclisme, impressionné par sa performance, veut lui faire passer un test. Il en est persuadé : elle a un don. Jyoti Kumari, très enthousiaste, rêve aussi de reprendre ses études.



लॉकडाउन था, सो अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा ले गई बेटी...

वीडियो: मोहन भारद्वाज और सीटू तिवारी pic.twitter.com/Mc7hkmyB4O — BBC News Hindi (@BBCHindi) May 19, 2020

Elle est attendue le mois prochain à New Dehli, mais cette fois-ci, la fédération de cyclisme s'est engagé à lui payer le trajet en transport.