publié le 16/12/2018 à 20:25

"Mon frère Barto Pedro Orent-Niedzielski vient de nous quitter. Il vous remercie pour votre amour et pour la force que vous lui avez apportée". Ce dimanche 16 décembre, une cinquième victime de l'attentat de Strasbourg, perpétré mardi soir par Chérif Chekatt, est décédée, a-t-on appris dimanche auprès de la préfecture du Bas-Rhin.



Il s'agit d'un Strasbourgeois de 36 ans, originaire de Katowice en Pologne. Son frère a confirmé son décès sur Facebook. Selon les informations du journal Le Monde, qui révèle l'information, celui que tout le monde culturel de la ville appelait "Bartek" était en état de mort cérébrale. Il avait été visé en plein front par le terroriste, le 11 décembre dernier.

L'attentat de Strasbourg a également fait onze blessés, dont certains se trouvent toujours dans un état grave. Ce dimanche, un millier de personnes se sont rassemblées place Kléber pour rendre hommage à toutes les victimes de Chérif Chekatt.

Durant environ 50 minutes, la cérémonie, décidée et organisée par plusieurs associations de défense des droits de l'Homme, avec le soutien et l'aval de la mairie et de la préfecture, a alterné chants, musique et lectures de texte. À la fin, une "minute de bruit", avec applaudissements et cris, a remplacé la traditionnelle minute de silence, avant que La Marseille ne résonne dans la cité alsacienne.