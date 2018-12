publié le 18/12/2018 à 08:07

Une semaine après l'attentat de Strasbourg, un premier suspect a été mis en examen. Il s'agit de l'un des proches de Chérif Chekatt, un homme de 37 ans soupçonné de l'avoir aidé à se fournir une arme.





Dans ce contexte, Mohamed Bouhdidi, artisan taxi à Strasbourg a témoigné ce matin sur RTL. Il connaît très bien le chauffeur qui a été braqué par le terroriste mardi dernier. "Aujourd'hui il n'est pas vraiment prêt à reprendre le boulot. Il est encore sous le choc, quand on vous pointe une arme et qu'on vous demande d'obéir, ce n'est pas évident. Je pense qu'il est encore traumatisé" raconte Mohamed Bouhdidi au micro RTL de Yannick Olland.

"On a décidé tous ensemble de se cotiser pour l'aider en ces périodes de fêtes. Pour moi c'est le héros de la situation. C'est grâce à lui que l'on a pu rapidement identifier le suspect et vite réagir" poursuit l'ami du chauffeur de taxi pris en otage par Chérif Chekatt.

À écouter également dans ce journal

- Le syndicat Alliance appelle les fonctionnaires à ne sortir qu'en cas d'urgence demain. Opération "commissariats fermés" pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer plus de moyens. "Les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, les astreintes qui ne sont pas payées, des heures de nuit à moins d'un euro, tout cela, on en peut plus", a déclaré Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance, lundi dans RTL GRAND SOIR.



- Christophe Castaner a dans le même temps durci le ton à l'égard des gilets jaunes. "Samedi il y a eu une huitième personne qui est morte. Est-ce que vous connaissez un autre contentieux social sur ces 30 dernières années qui a tué autant de personnes ? Je le dit clairement : ça suffit", a martelé le ministre lundi lors d'un point presse.



- Nouvel épisode judiciaire dans la bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Le tribunal de grande instance de Paris doit décider ce mardi de geler ou non les revenus tirés des ventes d'albums.



- Les handballeuses françaises ont été accueillies par Emmanuel Macron à l’Élysée. Le président de la République était tout sourire aux côtés des toutes nouvelles championnes d'Europe. Après une séance photo sur le perron, et une réception à l'abri des caméras et des micros, les Bleues et leur entraîneur ont offert un maillot au président.



- On connaît les affiches des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu lundi, le PSG affrontera Manchester United et Lyon, le FC Barcelone.