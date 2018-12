publié le 17/12/2018 à 10:15

Vive émotion à Strasbourg. Plus d’un millier de personnes se sont rassemblées place Kléber, au cœur de ville alsacienne ce dimanche 16 décembre, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat qui a fait 5 morts et 11 blessés.



Pendant 50 minutes, des chants et des lectures de texte ont alternés. Parmi les discours officiels, un hommage a particulièrement touché la foule. C’est celui d’une petite fille, qui a pris la parole sous l’emblématique sapin de la place Kléber. "J’aimerais que les méchants deviennent gentils et que les gentils restent gentils. Vive l’amour, vive la liberté", a-t-elle déclaré, avant d'être longuement applaudie par le public.

À la fin de la cérémonie décidée et organisée par plusieurs associations de défense des droits de l'Homme, une "minute de bruit", avec applaudissements et cris, a remplacé la traditionnelle minute de silence