publié le 06/03/2021 à 20:11

À compter du mois de juin, les agents de propreté travaillant à l'Assemblée nationale, toucheront un 13e mois de salaire, a annoncé le premier questeur Florian Bachelier (LREM), ce samedi 6 mars.

"Depuis octobre 2017, les questeurs se sont mobilisés pour mettre en place de meilleures conditions de travail pour les 175 agents de propreté (dont 127 femmes) travaillant à l'Assemblée nationale dans le cadre de marchés publics organisant le nettoyage des bâtiments parisiens", écrit-il dans un communiqué.

"Ces personnels bénéficiaient déjà de niveaux de rémunération ainsi que de conditions de travail bien supérieures aux normes nationales", précise-t-il, en soulignant que cette majoration de salaire sera versée à compter du 30 juin 2021, avec une compensation financière accordée aux entreprises.

D'autres négociations sont en cours

Des "discussions techniques" se poursuivent par ailleurs avec les organisations syndicales. Parmi les négociations : l'augmentation du travail en journée continue plutôt qu'en temps partiel, ou encore sur l'accès pour les agents de propreté aux services sociaux et de restauration du Palais Bourbon.

En novembre dernier, l'Insoumis François Ruffin suivi par soixante-sept autres députés, de gauche, mais aussi LREM, Modem, UDI, Libertés et Territoires et LR, avaient réclamé le versement d'un 13e mois pour les hommes et les femmes de ménage exerçant à l'Assemblée nationale.

Des cadres de la majorité reprochaient toutefois à François Ruffin une posture sans travail de fond. Florian Bachelier avançait notamment le fait d'avoir demandé à l'Insoumis de lui dresser "un cahier des charges idéal pour les entreprises prestataires", en vain.