L'enveloppe des députés, dédiée à leurs dépenses matérielles, a été augmentée. Cette enveloppe permettant de financer les frais professionnels de poste, téléphone et internet des députés, les trajets de taxi ainsi que le matériel informatique était plafonnée à 18.950 € par an. Depuis le 1er février, elle a augmenté de 15 %, soit 2.842 € de plus par an. Une nouvelle qui n’enchante pas certains parlementaires.

Laurianne Rossi, députée de la majorité et questeuse dénonce, selon nos confrères du Monde, "un timing inapproprié". La nécessité d'augmenter le plafond de la dotation serait pour beaucoup une incompréhension car d'après le "rapport de la commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2021", en moyenne, les députés ont consommé 54,14 % de l'enveloppe sur l'année 2019.

De plus, "augmenter cette enveloppe dans le contexte actuel ne se justifiait pas. C'est très difficilement explicable surtout quand on regarde les statistiques d'utilisation de cette enveloppe", confie Laurianne Rossi à nos confrères du Monde.

L'"incompréhension" de l'intersyndicale des collaborateurs parlementaires

D'autres députés s'interrogent également sur la nécessité d'une telle mesure en fin de cycle, d'autant qu'au cours de l'année dernière, les déplacements et événements ont été extrêmement réduits en raison de la pandémie. L'intersyndicale des collaborateurs parlementaires a elle aussi fait part de son "incompréhension" sur Twitter.

Incompréhensible alors que les Questeurs rechignent à reconnaître le travail réellement effectué par les collaborateurs dont la précarité de l'emploi est un fait avéré qui devrait les appeler à davantage de considération. L’humain devrait toujours primer. pic.twitter.com/8joHbdCW8m — Astrid Ribardière Morne (@RibardiereMorne) February 3, 2021

De l'autre côté, le président de l'Assemblée nationale et le patron des députés LaREM Christophe Castaner ont, eux, apporté leur soutien à cette mesure et se disent "solidaires de cette décision".

"Vous avez une cinquantaine de députés qui, du fait du confinement, ont multiplié les envois (postaux) pour garder le lien avec leurs circonscriptions" et "ont dépassé cette enveloppe", a expliqué Christophe Castaner sur BFM TV. Ce n'est pas une augmentation du "salaire des députés", a-t-il souligné.

Christophe Castaner a aussi mis en avant les "54 millions d'euros" d'économies faits par les députés marcheurs, depuis le début de la mandature. En clair : cette hausse de la dotation accordée aux députés ne coûtera pas de l'argent au contribuable.