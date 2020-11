Armistice 1918 : faut-il écrire "11 novembre" ou "11-Novembre" ?

publié le 11/11/2020 à 12:01

Ce 11 novembre est marqué, comme chaque année, par les cérémonies de commémoration du 11-Novembre. Un tiret et une majuscule d'un côté, un espace et une minuscule pour l'autre... Deux graphies pour un même jour : comment ne plus faire l'erreur ?



Comme le rappelle le Larousse, la graphie "11-Novembre" ou "11 Novembre" correspond à la fête de l'Armistice de 1918. On écrit de même "8-Mai" ou "14-Juillet" pour évoquer les deux fêtes célébrées ces jours-là. Ainsi, on note ainsi "les cérémonies du 11-Novembre" ou encore "le Président s'est rendu sur les Champs-Élysées à l'occasion du 11-Novembre".

En revanche, dès qu'il s'agit d'une date, on écrit "11 novembre" sans tiret, ni majuscule, comme on écrit toutes les autres dates. Ainsi, les commémorations du 11-Novembre ont lieu chaque année le 11 novembre. Autre exemple, on dira d'untel qu'il est né le 11 novembre.