Ardèche : il propose 3.000 poules à l'adoption pour les sauver de l'abattoir

Pour sauver les poules de l'abattoir, il est possible de les adopter du 26 août au 15 septembre

publié le 13/08/2019 à 11:15

Christian détient un élevage bio de 6.000 poules pondeuses en Ardèche, entre Saint-Péray et Touron-sur-Rhône. Mais il a des obligations de rentabilité qui le poussent à renouveler son cheptel tous les 18 mois, et donc, à se séparer de ses plus vieilles poules pondeuses.

Afin que ces dernières ne finissent pas dans une assiette et ne passent pas par la case abattoir, l'éleveur a trouvé une solution : les faire adopter. L'an dernier, il avait réussi à trouver une deuxième maison pour 1.001 poules en les confiant gratuitement à l'Association Altervita, un refuge pour animaux d'élevage dans la commune du Teil, relate le Dauphiné Libéré. Il réitère l'expérience cette année. Objectif : sauver 3.000 poules de l'abattoir.

Les poules peuvent encore pondre plusieurs années et elles sont traitées contre les vermifuges. Si vous souhaitez les recueillir, les frais d'adoption s'élèvent à 3 euros pour une poule, mais comme prévient l'association, une poule ne peut pas vivre seule. Il est donc conseillé d'en adopter plusieurs à la fois, mais pas plus de dix afin d'éviter les élevages.

L'adoption aura lieu du 26 août aux environs du 15 septembre. Un formulaire est disponible sur Internet. L'Association, qui ne peut se déplacer pour les donner, a même mis en place un groupe Facebook de covoiturage, nommé "Sauvetage de poules pondeuses de réforme".