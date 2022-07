APL : qui y est éligible et comment s’inscrire pour en bénéficier la première fois ?

Afin d'aider les locataires ou les résidents en foyer à prendre en charge une partie du loyer, il existe l'Aide Personnalisée au Logement ou APL. Afin de toucher cette aide, il faut respecter certaines conditions.

Tout d'abord, les catégories éligibles à l'APL sont les locataires sans limite d'âges et les sous-locataires (lorsqu'ils sont déclarés au propriétaire) d'un logement loué intégralement ou partiellement et à la condition d'être âgé de moins de 30 ans ou d'être hébergé chez un accueillant familial.

Comme le rappel le site du service public, "aucune condition d'âge minimum n'est exigée" pour les locataires. "Par conséquent, vous pouvez être mineur et toucher l'APL, mais le bail doit être signé par vos parents." Si vous êtes un mineur émancipé, le bail doit être à votre nom. Pour les personnes étrangères, elles doivent être munies d'un titre de séjour en cours de validité, excepté pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne.

Conditions liées au logement et aux ressources

Certaines conditions sont liées au logement. En effet comme le rappel le site officiel de l'administration française, "l'APL est attribuée pour une résidence principale", soit un logement occupé au moins 8 mois par an, "situé en France et seulement si votre logement respecte certains critères de décences et de conditions minimales d'occupations." Votre logement doit également être conventionné. Cette information doit être communiquée par votre propriétaire.

Il y a aussi des conditions liées aux ressources de l'individu. Certains plafonds sont déterminés et varient en fonction de la composition du foyer et du lieu de logement. Les ressources prisent en compte sont celle des 12 derniers mois et sont actualisées de manière automatique tous les 3 mois. Veillez à bien actualiser en cas de changement de patrimoine.

Comment toucher l'allocation ?

Afin d'obtenir cette allocution, il faut déterminer votre régime d'attachement, la Caf ou la MSA. Afin d'accéder à la demande vous devez posséder un compte sur le site de la Caf ou de la MSA. Sur ces derniers vous y remplirez vos différentes informations personnelles utiles pour la demande de l'allocation. La création de ce compte vous octroiera un numéro d'allocataire (ou numéro de dossier), nécessaire pour la demande de l'APL.

Les différents documents demandés lors du processus de demande de l'APL sont votre pièce d'identité, votre carte vital, votre attestation de loyer et son montant, vos relevés de comptes avec le montant actuel de votre patrimoine et de votre épargne et ceux de votre conjoint ou concubin, de vos enfants et autres personnes à charge, mais également vos derniers avis d’imposition de taxe d’habitation et taxes foncières concernant votre patrimoine immobiliers ainsi que votre relevé d'identité bancaire (Rib).

Pour la Caf, il est possible de faire une simulation afin de déterminer si vous êtes éligibles à l'allocation, et auquel cas à quel montant vous avez le droit.

