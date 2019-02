publié le 20/02/2019 à 09:30

Alors que des rassemblement pour dire "stop" à l'antisémitisme ont été organisés partout en France, mardi 19 février, avec notamment 20.000 personnes sur la place de la République à Paris, Richard a témoigné sur RTL de l'antisémitisme qu'il subit jusqu'à son travail, dans la région lyonnaise.



Ce fonctionnaire d'État est juif et déplore que rien ne soit mis en place contre les actes antisémites dans sa profession. "Je voudrais dire au président de la République que nous aussi, agents d'État, nous subissons des croix gammées sur nos casiers, des propos diffamatoires sur Facebook et ce qui est dramatique, c'est que lorsqu'on signale ceci à notre hiérarchie, on a l'impression d'être pointé du doigt et rien n'est fait".

Richard explique ne pas avoir été soutenu par sa direction qui n'a pris aucune mesure pour remédier à cela. "Il a fallu une semaine pour qu'on enlève mon étiquette avec les croix gammées, à ma demande, parce que ça n'a pas été fait naturellement. La direction m'a reçu trois minutes dans son bureau en me disant juste que c'était bizarre. Rien n'est fait pour les problèmes antisémites dans la fonction publique française. Je suis obligé de me cacher pour me changer par peur qu'on m'insulte".

Il estime par ailleurs ne pas disposer d'assez de soutien face à ces brimades liées à sa religion. "On ne nous propose aucun soutien, aucun accompagnement pour porter plainte et ça ne dérange personne. Je trouve tout à fait normal que la classe politique s'indigne devant ce qu'il s'est passé mais je tenais à leur dire aussi que régulièrement, des fonctionnaires de l'État, subissent ceci avec le silence de leur hiérarchie".