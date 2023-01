Année 2023 : découvrez le calendrier des vacances et des jours fériés

2022 touche à sa fin. Il est temps de se plonger dans l'année 2023. Cette nouvelle année sera riche en termes de jours fériés "utiles". En effet, neuf jours sur les onze que compte le calendrier tombent en semaine et pourront permettre autant de week-ends prolongés.

Avant de s'intéresser au jours fériés de 2023, voici le programme des vacances scolaires pour les douze prochains mois. Après la rentrée des classes ce 3 janvier 2023, les prochaines vacances seront celles d'hiver. Les élèves de la zone A seront les premiers chanceux à partir loin des salles de classe, entre le 4 et le 20 février 2023, ils seront suivis par les écoliers de la zone B qui seront en vacances du 11 au 27 février 2023. Enfin, les élèves de la zone C partiront en vacances entre le 18 février et le 6 mars 2023.

Rebelote un mois plus tard, avec les vacances de Printemps, qui commenceront d'abord pour les élèves de la zone A, du 8 au 24 avril 2023, avant la zone B du 15 avril au 2 mai 2023 et la zone C du 22 avril au 9 mai 2023.

En 2023, les vacances d'été débuteront dès le samedi 8 juillet, avant une rentrée prévue le 4 septembre suivant. Les vacances de la Toussaint auront lieu du 21 octobre au 6 novembre 2023 et celle de Noël du 23 décembre 2023 au 8 janvier 2024.

JOURS FERIES

Si 2023 commence du mauvais pied avec un Jour de l'An qui tombe un dimanche, le reste de l'année sera bien plus généreux en jours fériés. Voici la liste des dix autres journées fériés en France, avec en gras ceux qui tombent en semaine :



- lundi 10 avril 2023 : le Lundi de Pâques

- lundi 1er mai 2023 : la Fête du Travail

- lundi 8 mai 2023 : la Victoire des Alliés en 1945

- jeudi 18 mai 2023 : le Jeudi de l'Ascension

- lundi 29 mai 2023 : le Lundi de Pentecôte

- vendredi 14 juillet 2023 : la Fête Nationale

- mardi 15 août 2023 : l'Assomption

- mercredi 1er novembre 2023 : la Toussaint

- samedi 11 novembre 2023 : l'Armistice de 1918

- lundi 25 décembre 2023 : Noël

