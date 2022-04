Animaux : les chiens "vegans" sont-ils en meilleure santé que les autres ?

Le régime "végan" est-il bon le plus fidèle des compagnons de l'Homme : le chien ? À en croire une étude menée par l'université de Winchester et parue dans la revue scientifique Plos One, cela pourrait bien être le cas. En effet, les chercheurs évoquent un risque quatre fois moins élevé d'amener son chienchez le vétérinaire en cas d'un régime excluant toute viande.

2.536 canidés ont été pris en compte dans cette étude. Parmi eux, la moitié mangeaient de la viande, quand 30% mangeaient de la viande crue. Finalement, seuls 13% des propriétaires nourrissaient leur animal de compagnie avec des produits végétaux.

Résultat, 49% des chiens ayant un régime "classique" ont rencontré des problèmes de santé au cours de l'année d'évaluation. Du côté des chiens "végans", ils étaient 36%. Enfin, selon les chercheurs, les animaux habitués à manger de la viande seraient moins enclins à aller chez le vétérinaire. Un résultat dû au fait que les animaux concernés sont plus jeunes.

"Des preuves significatives indiquent que les régimes à base de viande crue sont souvent associés à des risques alimentaires, notamment des carences et des déséquilibres nutritionnels, ainsi que des agents pathogènes", précise-t-on. "Les données regroupées à ce jour indiquent que les choix alimentaires les plus sains et les moins dangereux pour les chiens sont les régimes végétaliens", ajoutent les scientifiques.