Finistère : la folle histoire de Jeep, un chien coincé pendant une semaine dans le moteur d'un camion

Il avait pourtant fouillé plusieurs fois le véhicule, mais sans jamais avoir l'idée d'ouvrir le capot. Dans le Finistère, un chien prénommé Jeep - un nom qui résonne d'autant plus avec la mésaventure qu'il vient de vivre - est resté coincé durant une semaine dans le moteur d'un fourgon.

Le pauvre chien a ainsi parcouru 300 km sans eau, ni nourriture et avec de très fortes variations de températures. "Jusqu'à 70 °C en journée lorsque le moteur fonctionnait", explique Vincent, le propriétaire de Jeep. Coincé pendant sept nuits sous le moteur, le chien a également dû faire face aux gelées, qui se sont produites tous les soirs.

Vincent raconte qu’il a fouillé à plusieurs reprises le véhicule d'un artisan venu faire des travaux chez lui. Il était persuadé que son teckel nain à poils durs s’y cachait, mais il n’a pas soulevé le capot.

"J'ai demandé à l'artisan : 'est-ce que je peux revenir une troisième fois, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?', j'ai regardé de fond en comble (...). Mais quand vous ouvrez un capot, il n'y a plus de place. J'ai laissé tomber ensuite et on a mis des affiches dans le village", explique le propriétaire au micro de RTL.

Un coup de fil libérateur, sept jours plus tard

Une semaine plus tard, il reçoit un appel de la part d'un garage missionné sur la révision du véhicule de l'artisan. Celui-ci avait récupéré le chien, coincé au niveau du filtre à air de la camionnette. "Il avait perdu 30% de son poids et ne tenait plus debout", explique Vincent.

Comment Jeep s'est-il retrouvé là ? "Il a dû sentir quelque chose sous la voiture, il est monté sur le cache-moteur et puis s'est coincé sur le filtre à air et il a remonté tout le moteur. C'est juste invraisemblable", raconte le maître de Jeep.