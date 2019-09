publié le 17/09/2019 à 19:43

Tu te réveilles ce matin, comme tout geek qui se respecte, tu attrapes ton phone et les grands titres des infos te submergent: "Donald Trump renonce à la présidence des États-Unis, le gouvernement triple le budget du ministère de la Santé d’Agnès Buzyn, Simone Veil a ressuscité".

Tu clignes des yeux, tu es bel et bien encore sous l’effet de l’alcool ingéré la nuit dernière. Une douche fraîche avec ton savon solide, un petit café et tu files prendre ton TGV qui forcément, a 45 minutes de retard. À la gare, il n’y a qu’un café à 5 euro le gobelet, cette chaîne ne paye pas d’impôts en France, mais honnêtement le besoin de caféine est plus fort que ta conscience économico-patriotique. D’ailleurs, tout le monde pense pareil, il y a des dizaines de personnes dans la queue...

Pour ne pas utiliser de gobelet en plastique, tu as le tien en bambou que tu amènes partout, tu le brandis fièrement en culpabilisant un peu du regard ceux qui n’en ont pas et qui ne feront qu’augmenter leur capital déchet trois gorgées de café plus tard.

En sortant, tu vois un SDF, tu lui lâches un euro, tu te sens vraiment une super personne, d’ailleurs tu as filmé la scène en boomerang et tu publies direct sur tous tes réseaux pour avoir plein de likes. Que c’est bon d’être aimé(e).

Le civisme, ça devient une dictature

Tu te dis que la vie est belle, que toi, tu as la chance de vivre de manière décente, éthique et responsable, merde, tu as oublié d’acheter ton Coca... Tant pis pour ton capital déchet de plastique et ta lutte contre le capitalisme, franchement, le Coca, y’a que ça d’efficace contre la gueule de bois... C’est bon, ça arrive pas souvent, l’exception confirme la règle.

Coca en main, et un sachet de pommes séchées coupées en morceaux, tu es végane, tu as des valeurs, tu cours sur le quai, impeccable, juste le temps de fumer une clope, tu as arrêté de fumer mais des fois, de temps en temps, ça détresse de fou...

Tu tires quelques lattes, ok c’est interdit, il y a des gens qui te regardent de travers, c’est bon quoi ! Le quai est en plein air ! Ils sont chiants les gens avec leur civisme, ça devient une dictature !

Le TGV arrive, tu balances ton mégot dans une flaque, qui a dit que ça polluait ? Y’a un service nettoyage à la gare, ça crée de l’emploi et d’habitude, tu as toujours un petit cendrier portable mais là, franchement, t’es trop speed. Mais dans la vraie vie, t’es pas comme ça, tu portes d’ailleurs un tee-shirt avec joli panda.

Tu as acheté un journal, pour te prouver que tu n’es pas toujours sur ton portable, tu lis une pub, tu sais que tu vas dépenser tes économies dans cette prochaine paire de baskets trop stylées made in Taiwan. C’est peut-être fabriqué par des enfants, en même temps, c’est peut-être une légende et puis tu en as pas beaucoup des baskets, tu les uses et des fois même, tu finis par les donner à des assos, quand même, ça, c’est vachement bien.

Peut-être qu'un jour ça changera !

Tu lis un article sur le nouveau projet de construction de la Jeddah Tower en Arabie saoudite. Elle fera 1.000 mètres, 167 étages, 100.000 tonnes de ciment, 200.000 tonnes de sable, pour la construire, on utilisera 50 millions de litres d’eau, mais pour l’Art, on peut tout offrir, même toutes les ressources de la planète.



Grâce à cette tour, tu sens que ta civilisation va laisser une empreinte, phallique, certes mais tu t’en fous parce que toi, tu n’es pas misandre, tu n’es pas misogyne non plus. Toi, tu penses être écolo, humaniste, pacifiste, engagé...



Mais si tu es tout à fait honnête, tu sais aussi que ce n’est qu’une idée de toi, une envie, une utopie, quand tu lèves le nez de ton portable, quand tu oublies tes désirs d’achat, tu ne sais pas très bien qui tu es et pourtant, tu t’étais promis que le système ne s’emparerait jamais de toi, que tu œuvrerais chaque jour pour un monde meilleur...



Pour l’instant c’est raté, mais tu as parfois de belles idées alors accroche-toi ! Accroche-toi ! Et peut-être qu’un jour ça changera... Hein ça changera ?