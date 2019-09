"L'écologie ils s'en foutent tous", dit Andréa Bescond sur RTL

publié le 03/09/2019 à 19:21

J’ai treize ans, je suis pas trop mal, mes parents ne sont pas pauvres, ils arrivent à remplir le frigo et j’ai même une grosse télé à écran plat. Il y a quelques temps, j’ai entendu parler de Greta, une Suédoise de 16 ans qui milite contre le réchauffement climatique.

Mes parents l’ont vue à la télé et se sont moqué d'elle, j’ai trouvé ça bizarre de se moquer comme ça. Je n’ai pas compris pourquoi un tel acharnement, un tel mépris contre quelqu’un qui, de par son âge, est directement concernée par ce dérèglement climatique.

Alors j’ai écouté tous les politiques qui ne font qu’empirer les choses et j’ai fait quelques calculs. J’ai treize ans, du coup, j’ai cinquante ans de moins que Jair Bolsonaro dont l’orgueil et la cupidité laissent brûler la forêt amazonienne. J’ai cinquante ans de moins que Xi Jinping, dont la Chine est le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. J’ai soixante dix ans de moins que le Roi Al Saoud d’Arabie Saoudite dont les habitants sont les plus grands pollueurs de la planète. Et j’ai soixante ans de moins que Donald Trump qui, non content d’avoir retiré les États-Unis de l’accord de Paris, profite que tous les regards soient tournés vers le Brésil pour proposer d’abolir les règles de lutte contre les fuites de méthane dans l’atmosphère.



L’écologie, finalement ils s’en foutent tous, si ça doit freiner l’économie, le capitalisme, le consumérisme et le confort, ils n’en veulent pas. Mais c’est Greta Thunberg que les adultes continuent de traiter d’hypocrites.