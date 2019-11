"Arrête de nous aveugler" : Andréa Bescond blâme la société de consommation

publié le 05/11/2019 à 19:36

Tu sors d’un dîner avec des potes, tu as mangé une bonne raclette, bu un vin moyen, tu as beaucoup ri, tu es repu ! Tu fais une petite marche digestive en discutant avec ton ami de l'engagement de Trump en faveur du climat, il fait nuit et BIM ! Ce pantalon à 26,99 euros te saute aux yeux, tu le désires, tu veux l’acheter et assouvir ta pulsion consommatrice de mettre tes fesses + 1kg de raclette dans ce jean tellement parfait…

Il est à toi, tu le sens déjà sur toi… Même si là, tout de suite, maintenant, il est 23h30 et que tu ne l’achèteras pas. D’un seul coup, tu prends un peu de recul, tu te sens débile collé(e) à ta vitrine, tu as laissé ton pote dans son débat avec Trump... Il fait nuit, la rue est vide, les magasins sont allumés, tu n’as pas vraiment besoin de ce jean, c’est juste qu’il était mis en lumière… C’est une vision assez pathétique de la société.

"Viens dans mes rayons, j'ai des produits pas chers, gras, sucrés plein de cancer..."

Pardon Grande Enseigne, as-tu une si piètre opinion du consommateur ? Penses-tu qu’il n’ait rien d’autre à faire que du lèche-vitrine même la nuit ? Penses-tu qu’il se rappelle qu’il doit remplir un caddie à 200 euros parce que les grandes lettres fluo de l’hypermarché sont visibles à 300 mètres ?

Crois-tu que grâce à ces lumières il entendra ta petite voix pernicieuse : "Non consommateur, ne va pas acheter chez le petit commerçant, viens dans mes rayons, j’ai des produits pas chers, gras, sucrés plein de cancer" ?

Penses-tu que la seule chose qu’il ait à converser en pleine nuit avec la personne qui partage sa vie soit le prix du canapé jaune moutarde en promotion ? Penses-tu qu’il soit assez con pour faire un demi-tour trottoir pour s’assurer que le prix indiqué était bien celui qu’il espérait ?

Des petits voyous

Hé bien Grande Enseigne, il faut admettre que oui, bon d’un côté, tu n’as pas tort, le consommateur est addict, il est faible et dépendant. Mais ça peut changer Grande Enseigne et c’est en train de changer, ne fais pas la maligne parce que c’est quand même grâce au consommateur que tu es riche ! Et c’est pour cette raison qu’il ne faut plus être hors la loi Grande Enseigne ! Hé non !



Tu le sais pertinemment que tu n’as pas le droit d’être allumée toute la nuit comme ça ! L'obligation d'éteindre ses lumières date du 1er juillet 2012 mais un "lobby organisé" a obtenu le report de six ans de la mise en application de cette décision. C’est pas sérieux Grande Enseigne ! Vous êtes des petits voyous.



Et quand même, malgré les magouilles, depuis le 1er juillet 2018 vous êtes dans l’obligation de tout éteindre ! On demande au consommateur de réduire ses déchets, de réduire ses besoins et toi, Grande Enseigne, tu te permets, par souci de publicité, de nous polluer sans aucun état d’âme.

Un tournant écologique

Tu le sais que tu gaspilles les ressources naturelles de la Planète quand tu laisses tes portes ouvertes avec la clim à fond l’été et le chauffage à fond l’hiver ! Tu le sais qu’on est à un tournant écologique et qu’il serait temps que les efforts soient partagés ! Tu le sais que vous êtes trois millions cinq cent mille enseignes allumées la nuit en France et que vous dépensez l’équivalent de la consommation de 370.000 ménages ! Tu le sais que tu risques une amende même si les services publics ne te contrôlent jamais ni toi Grande Enseigne, ni tes petits camarades les bureaux et les vitrines !



Alors tu sais quoi Grande Enseigne, peut-être que le Consommateur va réagir et qu’il va te boycotter si tu restes allumée ! Peut-être qu’il va en avoir ras-le-bol de nourrir ta matrice. Peut-être même que les municipalités vont faire leur boulot et au lieu de s’acharner sur les véhicules mal garés, elles vont finir par traquer tes excès.



Ça semblerait juste non Grande Enseigne, t’en penses quoi ? Hein ? Ça semblerait assez juste. Et puis on continuera de consommer t'inquiètes pas, de toute façon, on ne va pas se mentir, on est conditionnés pour ça même si on commence à se réveiller...



Allez, Grande Enseigne, applique la loi, fais-nous plaisir, éteins ! Allez éteins ! Arrête de nous aveugler avec ta pub, laisse-nous un peu de répit, laisse-nous la poésie de la nuit, laisse-nous admirer les étoiles !