Amour : comment s'ouvrir à la rencontre ?

Chaque rencontre est porteuse d'un changement possible. Au-delà de la période si particulière que nous vivons depuis près d'un an, et alors qu'Internet repousse les frontières, il est difficile de faire de nouvelles rencontres ; celles qui changent tout, qui apportent avec elles l'évidence. Mais comment les reconnaitre ? Doit-on être plus ouvert à ces fameuses rencontres ?

Oser rencontrer, aller à la rencontre de l'inconnu. Pour le philosophe Charles Pépin, pour y arriver, rien ne vaut la confiance en soi. "Cette confiance, c'est quand on n'est pas chez soi, mais qu'on se sent quand même à l'aise, explique-t-il. La meilleure façon de rencontrer et de s'ouvrir à l'autre, c'est de leur faire confiance". Un argument confirmé par Cécilia Commo, sexologue : "nous sommes dans une époque où on valorise beaucoup l'individualité et le fait de se rencontrer soi-même ; mais on oublie de se rencontrer soi-même au travers des autres".

Avoir confiance en soi donc, et ne pas avoir peur d'aller au-devant des autres. "Il faut accepter de ne pas savoir dès le départ, accepter de bouleverser nos certitudes", confie Cécilia Commo. Car une véritable rencontre, c'est découvrir, approcher ce qu'on ne connaît pas forcément. "C'est le croisement entre l'évidence et la nouveauté ; il y a du familier et du mystérieux", continue-t-elle. Car si la certitude renforce parfois notre zone de confort, en sortir peut-être bénéfique. On ne sait pas qui va nous rendre heureux, alors sortons rencontrer les autres, osons et prenons des risques.

- Cécilia Commo, sexologue, thérapeute de couple.



- Charles Pépin, philosophe, romancier. Auteur de '' La rencontre, une philosophie '' chez Allary.

