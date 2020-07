Alsace : choucroute, raifort et asperge à l'honneur

publié le 16/07/2020 à 14:22

Chaque jour RTL vous régale parcourt le terroir français, ses produits, ses spécialités, ses saveurs, ses saisons… Et aujourd’hui on part à la découverte de l'Alsace ! L’Alsace c'est une identité forte, avec une histoire, un patrimoine, une langue, des coutumes vivantes et une gastronomie très riche.

En Alsace, on ne peut pas passer à côté de l'emblématique choucroute, l'un des plats préférés des Français. Mais saviez-vous que la choucroute est d'origine chinoise ? L’arrivée et la transmission de la recette en Europe sont dues aux envahisseurs Huns, Tartares et Mongols. En plus d'être délicieuse, la choucroute est très bonne pour la santé puisqu'elle est riche en minéraux en potassium et en vitamine C et elle régénère la flore intestinale.

On découvre également le secret de fabrication du raifort, et Luana nous donne sa recette des asperges blanches rôties accompagnées d'une sauce à l'oseille.



L'évidence : la choucroute

L’Alsace est aujourd’hui la première région productrice de choux à choucroute et le 3 juillet 2018, le symbole de la cuisine alsacienne a obtenu son label IGP (indication géographique protégée).

En Alsace, la fabrication de la choucroute, c’est tout un art ! On vous explique les secrets de fabrication d'une choucroute réussie.

Le choix de Luana : les asperges blanches

Luana Belmondo, nous donne sa recette des asperges blanches et leur sauce à l'oseille.

L'ambassadeur : Christophe Felder, chef pâtissier

Christophe Felder, l’ancien chef pâtissier du Crillon, auteur de nombreux livres et propriétaire de sa pâtisserie à Mutzig nous donne la recette de sa merveilleuse tarte à la groseille et à la vanille.



Retrouvez ses recettes de glaces dans son dernier livre : Les Glaces qui rafraîchissent et qu'on adore ! aux Editions de la Martinière

