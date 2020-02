Allocations chômage : ce qui va changer au 1er avril 2020

publié le 20/02/2020 à 06:15

Alors qu'en novembre dernier, des modifications avaient été effectuées concernant les allocations chômage, le mois d'avril 2020 va à nouveau venir diminuer les droits de certains chômeurs. En effet à compter du 1er avril, le calcul du salaire journalier de référence (SJR) va être modifié.

Le SJR, qui est la base du calcul des allocations chômage, est obtenu en divisant la somme des salaires bruts perçus, par le nombre de jours travaillés. À partir du 1er avril prochain, tous les jours seront pris en compte, même ceux non travaillés. Ainsi, les périodes d'inactivités seront prises en comptes dans le calcul, sauf dans le cas de congé maternité, d'accident du travail ou d'arrêt maladie de plus de quinze jours.

Ce salaire journalier sera donc identique entre une personne ayant travaillé en continu, et une personne ayant alterné contrats courts et inactivité. Pour le gouvernement, "à travail égal, allocation égale".

La durée d'indemnisation variera en fonction de l'âge du demandeur d'emploi

Concrètement cela se manifeste de la façon suivante : jusqu'au 1er avril, la durée des droits à l'allocation chômage correspond au nombre de jours travaillés dans les 28 derniers mois. Tandis qu’à compter du 1er avril, la durée des droits à l'allocation chômage correspondra à la période entre le premier jour du contrat et le dernier jour du dernier contrat. Et cela, dans les 24 derniers mois pour les moins de 53 ans, et dans les moins de 36 mois pour les plus de 53 ans, précise le MNCP (mouvement national des chômeur et précaires).



Attention, seules les personnes ouvrant des droits à partir du 1er avril prochain seront concernées par cette réforme. Pour celles ayant ouvert des droits avant le 1er avril, le montant de l'allocation ne changera pas, et ce, jusqu'à épuisement des droits.

Le travail fractionné pénalisé

Les premières victimes de ce changement vont être les travailleurs les plus précaires. En effet, si les personnes qui ont travaillé de manière discontinue pendant leur période d'affiliation auront une indemnisation plus longue, celle-ci sera cependant d'un plus faible montant mensuel avec le nouveau calcul. Toucher plus longtemps, mais moins d'argent.

Cependant, au vu du nouveau calcul, cette modification n'aura pas d'impact pour ceux travaillant en continu.