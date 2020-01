Réchauffement climatique : pourquoi la région PACA est particulièrement touchée

Réchauffement climatique : la région PACA plus touchée que d'autres régions

publié le 07/01/2020 à 11:04

Certaines régions françaises souffriront davantage du réchauffement climatique que d’autres, comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un rapport du GREC, groupe d'experts régionaux sur le climat, qui l'a annoncé : des chercheurs tirent la sonnette d’alarme sur les futurs risques sanitaires et psychologiques pour les habitants du sud-est de la France.

La Méditerranée est considérée par ces experts comme un "hot spot" du réchauffement climatique. Cette région du globe se réchauffe 20% plus vite que le reste de la planète. En cause, une forte industrialisation et une densité de population qui fait monter le radiateur planétaire.

Et ce rapport fait un constat alarmant avec la multiplication des inondations et des épisodes cévenols, des allergies massives dues aux acariens et l'augmentation dans la durée de la saison du pollen. À Nice, par exemple, les pollens ont déjà progressé de 4,5% depuis 1989.

Quelles solutions ?

Les chercheurs craignent également une augmentation du stress post-traumatique. En effet, des habitants plusieurs fois soumis à la même catastrophe peuvent développer des troubles anxieux. Les chercheurs prennent comme exemple le cas de Vaison-la-Romaine qui avait subi de terribles inondations en 1992. 25 ans après, certains habitants subissent encore le contrecoups.

Il faut que les villes de PACA s’adaptent à ce réchauffement. Dans cette région, 80% de la population vit en ville. Il faudrait donc développer des zones de fraîcheur (bassins et arbres plantés) et utiliser des matériaux de construction plus légers et développer les transports en commun.

À Marseille, Toulon et Nice, un plan vient d’être acté pour lutter contre la fumée des bateaux de croisière et passer à l’électrique, avec une meilleure coopération entre pays du Nord et du Sud.