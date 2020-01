Oise : un homme jette 10 tonnes de déchets, la ville les lui rend

publié le 07/01/2020 à 23:59

Retour à l'envoyeur. Samedi 4 janvier, un homme a illégalement déposé quelque 10 tonnes de déchets dans l'Oise. Ses ordures lui ont été retournées moins de 48 heures après, rapporte le Courrier Picard.

En effet, les déchets ne sont pas restés longtemps en place. Grâce au système de vidéoprotection de la commune de Laigneville et à l'intervention d'une riveraine, les agents municipaux ont pu identifier cet homme et lui rendre ce qui lui appartenait. "Depuis 2014, nous faisons la chasse aux dépôts sauvages de déchets", a déclaré Christophe Dietrich, le maire, dans une vidéo où il filme la scène.

Dans cette même vidéo, il décrit la suite des événements :"Cet après-midi, on va charger la totalité des déchets et puis on va ramener ce qui lui appartient directement à domicile. Il va s'en tirer pour 4.000 euros sachant qu'on a monopolisé 10 bonhommes des services techniques et cinq véhicules pour venir ramener à ce monsieur ce qui lui appartenait", explique le maire de la commune.